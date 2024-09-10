Eczanede cani koca dehşeti! Eşini, herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde 28 Ağustos günü bulunan bir eczanede bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, bir süredir eşi Ecir Atalıç ile problemler yaşıyordu. Sinir hastalığının bulunduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü ileri sürülen Atalıç, ortada hiçbir problem yokken kendisini aldattığını iddia edip, sürekli eşiyle kavga ediyordu.

ECZANEDE DEHŞET!

Keziban Atalıç, gece vardiyasından çıkmasına rağmen o gün psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşini hastaneye götürdü. Atalıç, doktorun reçete yazması üzerine eşi ile birlikte eczaneye gitti. Keziban Atalıç'ın ilaçları almaya çalışırken arkadan gelen Ecir Atalıç, yanında taşıdığı bıçağı çıkartıp, herkesin gözü önünde peş peşe eşine saplamaya başladı. Yerlerde sürüklenen Atalıç, kurtarın beni diyerek yardım istedi. Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir Atalıç, eşini bırakıp eczaneden uzaklaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban Atalıç'ın karın bölgesi ve kolundan bıçaklandığı öğrenildi. Atalıç'ın tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi.

BU ANLAR KAMERADA

Eczanedeki dehşet anları işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Keziban Atalıç'ın eşinin ilaçlarını almaya çalıştığı sırada arkadan gelen Ecir Atalıç'ın eşini peş peşe bıçaklayıp, yerde sürüklediği, burada da bıçaklamaya devam ettiği, eczanedekilerin tepkisi üzerine ise işyerinden ayrıldığı görülüyor.

SÜREKLİ KAVGA ÇIKARTIYORDU

Keziban Atalıç ifadesinde, olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, ortada hiçbir şey yokken eşinin kendisini aldattığını söyleyip sürekli kavga çıkardığını, sinir hastası olduğu için tartışmalarının olduğunu, ilaç almaya gittiklerinde bir acı hissettiğini, arkasına döndüğünde ise eşinin kendisini bıçakladığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası yakalanan Ecir Atalıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.