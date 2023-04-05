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Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:27

Eczanede yan baktın kavgası cinayetle bitti

İstanbul Şişli Teşvikiye’de eczane teknisyeni genç ile apartman görevlisi arasında başlayan yan bakma tartışması kavgaya dönüştü. Küfürleşmenin üzerine daireden silahını alan saldırgan, teknisyen genci eczanede göğsünden vurdu. Genç teknisyen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise olayda kullandığı silahla birlikte polis ekipleri tarafından yan apartmanda yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eczanede yan baktın kavgası cinayetle bitti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Teşvikiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) arasında "ne bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., teknisyen Gökhan Baran'ı tek el ateş ederek silahla göğsünden vurdu.

YAN DAİREYE KAÇTI

Olayın ardından genç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Kadir K. ise yan apartmandaki dairesine kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırgan şahsın yan binada bulunan Kadir K. olduğu bilgisine ulaştı. Apartmanı giren polis, şahsı dairesinin önünde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

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Eczanede yan baktın kavgası cinayetle bitti
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