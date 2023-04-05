Eczanede yan baktın kavgası cinayetle bitti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Teşvikiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) arasında "ne bakıyorsun" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., teknisyen Gökhan Baran'ı tek el ateş ederek silahla göğsünden vurdu.