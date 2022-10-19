Eczanedeki terörün perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de geçen Haziran ayında Erdem Tuştaş'ın annesi ilaçlarını almak için Ayşenur Ören'in çalıştığı eczaneyi aradı. Çalışanlar hastaya adresi tarif etti. Bir süre sonra eczanenin adresini annesine yanlış tarif ettiğini savunan Tuştaş eczaneye gelerek eczacı kadına hakaret ve tehditler savurdu. Eczanede bulunan plastik benzeri yapıya doğru yumruk atıp kırılmasına neden oldu. Eczanede estirdiği terörün ardından tutuklanan ve yaklaşık 2 hafta tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Erdem Tuştaş'a "kamu görevlisine alenen hakaret', "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"DÖVERİM DEMİYORUM ÖLDÜRÜRÜM"

Açılan davaya eczanenin kamera kayıtları damga vurdu. Kamera görüntüleri bilirkişi tarafından incelenip raporlaştırıldı. Raporda Erdem Tuştaş'ın eczaneye girişi, eczacıya bağırması ve araya giren müşterilerin Tuştaş'ı sakinleştirip eczane dışına çıkarmaya çalışması dikkat çekti.

Bilirkişi, Tuştaş'ın bir bilgisayar önünde bulunan plastik levhaya yumruk atıp devirdiğini belirledi. Dahası eczacıya, "Bak kızım o polis aranırsa, bak döverim demiyorum öldürürüm seni" diyerek tehditler savurduğunu da gözler önüne serdi. Her şeye rağmen ilaçları hazırlayan eczacı Ayşenur Ören'e Erdem Tuştaş'ın yüksek sesle konuştuğuna dair anlar da bilirkişi raporunda yer aldı.

ERTELEME YAPILMASIN TALEBİ

Önümüzdeki günlerde Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak yargılama için savcılık ayrıca Sağlık Hizmetler Temel Kanunu gereğince Erdem Tuştaş'a verilmesi olası hapis cezasında erteleme yapılmaması da talep ederken sanığın rapora karşı yapacağı savunma da merak konusu.