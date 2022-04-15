Haberler Yaşam Haberleri Eczaneleri tek tek gezdi borçları ödedi
Giriş Tarihi: 15.4.2022 10:31 Son Güncelleme: 15.4.2022 10:57

Eczaneleri tek tek gezdi borçları ödedi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Eczaneleri tek tek gezdi borçları ödedi

Bursa’da gizemli hayırsever bir kez daha ortaya çıktı. Merkezde bulunan 3 büyük mahallenin tüm eczanelerini tek tek gezen ve vatandaşların borçlarını ödeyen hayırsever, kendisi hakkında hiçbir bilgi vermeden ortadan kayboldu.

Bursa'da her Ramazan ayında farklı bir yerde ortaya çıkan hayırsever vatandaş bu kez Yıldırım İlçesinde ortaya çıktı. Kentin en kalabalık mahallelerinden olan Hacivat, Şirinevler ve Demetevler'deki tüm eczaneleri gezen gizemli vatandaş, durumu olmadığı için eczanelerden veresiye ilaç alan vatandaşların tüm borçlarını tek tek ödedi. Kendisi hakkında hiçbir bilgi paylaşmayan vatandaş borçları ödedikten sonra mahalleden yarıldı.

20 ECZANEYE 100 BİN LİRA ÖDEDİ

Herkesin merak ettiği gizemli hayırseverin, 3 mahallede faaliyet gösteren toplam 20 eczaneyi gezdiği ve yaklaşık 100 Bin TL'lik borç ödeyip gittiği anlaşıldı.

Hayırseverin 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı. Borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaş gizemli kişiye dualar etti.

CAMLARINA NOT ASTILAR

Borçların ödendiği mahallelerden biri olan Hacivat Mahallesinin Muhtarı Hayrettin Aygün, "Bir hayırseverimiz Hacıvat ve çevre mahallelerde borcu olup da ödeyemeyen bütün vatandaşların borcunu ödemiş. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar, mahallemizde bakkal borcu olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da başka hayırseverlerin el uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Eczacılar ise işyerlerinin camlarına "Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir" notunu astılar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eczaneleri tek tek gezdi borçları ödedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA