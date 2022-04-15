Eczaneleri tek tek gezdi borçları ödedi

Bursa'da her Ramazan ayında farklı bir yerde ortaya çıkan hayırsever vatandaş bu kez Yıldırım İlçesinde ortaya çıktı. Kentin en kalabalık mahallelerinden olan Hacivat, Şirinevler ve Demetevler'deki tüm eczaneleri gezen gizemli vatandaş, durumu olmadığı için eczanelerden veresiye ilaç alan vatandaşların tüm borçlarını tek tek ödedi. Kendisi hakkında hiçbir bilgi paylaşmayan vatandaş borçları ödedikten sonra mahalleden yarıldı.