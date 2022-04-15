Eczaneleri tek tek gezdi borçları ödedi

Bursa'da her Ramazan ayında farklı bir yerde ortaya çıkan hayırsever vatandaş bu kez Yıldırım İlçesinde ortaya çıktı. Kentin en kalabalık mahallelerinden olan Hacivat, Şirinevler ve Demetevler'deki tüm eczaneleri gezen gizemli vatandaş, durumu olmadığı için eczanelerden veresiye ilaç alan vatandaşların tüm borçlarını tek tek ödedi. Kendisi hakkında hiçbir bilgi paylaşmayan vatandaş borçları ödedikten sonra mahalleden yarıldı.
20 ECZANEYE 100 BİN LİRA ÖDEDİ
Herkesin merak ettiği gizemli hayırseverin, 3 mahallede faaliyet gösteren toplam 20 eczaneyi gezdiği ve yaklaşık 100 Bin TL'lik borç ödeyip gittiği anlaşıldı.
Hayırseverin 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı. Borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaş gizemli kişiye dualar etti.
CAMLARINA NOT ASTILAR
Borçların ödendiği mahallelerden biri olan Hacivat Mahallesinin Muhtarı Hayrettin Aygün, "Bir hayırseverimiz Hacıvat ve çevre mahallelerde borcu olup da ödeyemeyen bütün vatandaşların borcunu ödemiş. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar, mahallemizde bakkal borcu olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da başka hayırseverlerin el uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.