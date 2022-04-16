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Giriş Tarihi: 16.4.2022

Eczaneleri tek tek gezip borçları ödedi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Eczaneleri tek tek gezip borçları ödedi
Bursa'da, her ramazan ayında farklı bir ilçe ya da semtte ortaya çıkan ve vatandaşların borcunu ödeyen gizemli hayırseverin bu ramazandaki adresi Yıldırım ilçesi oldu. Kentin en kalabalık mahallelerinden olan Şirinevler, Demetevler ve Hacivat'taki 20 eczaneyi tek tek gezen gizemli hayırsever, parası olmadığı için veresiye ilaç alan vatandaşların tüm borçlarını ödedi. Kendisiyle ilgili hiçbir bilgi vermeyen ve yaklaşık 100 bin lira tutan borçları sildiren hayırsever, daha sonra ortadan kayboldu.



BORÇLAR ÖDENMİŞTİR
Borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar ise gizemli hayırsevere dualar etti. Eczacılar ise işyerlerinin camlarına "Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir" notu astı. Hacivat Mahallesi'nin Muhtarı Hayrettin Aygün, "Bir hayırseverimiz, bizim mahalle ve çevre mahallelerde eczanelere ilaç borcu olup da ödeyemeyen bütün vatandaşların borcunu ödemiş. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar, mahallemizde bakkal borcu olan vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımıza da başka hayırseverlerin el uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Eczaneleri tek tek gezip borçları ödedi
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