Haberler Yaşam Haberleri Eczaneye saldırmıştı: Gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:32 Son Güncelleme: 20.6.2022 16:35

Eczaneye saldırmıştı: Gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Eczaneye saldırmıştı: Gözaltına alındı

İstanbul’da girdiği eczanede çalışanlara tehdit ve hakaretlerde bulunan ve eczaneye ait bilgisayara ve koruma standına yumruk atarak zarar veren saldırgan yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kasten Yaralama" soruşturması Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Eczane çalışanlarına yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunan bir kişi; söz konusu iş yerine ait bilgisayara ve koruma standına yumruk atarak zarar verdi.

Bir akrabasına ilaç alarak olay yerinden ayrılan ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T. (30) isimli saldırgan, Ataşehir İlçesi'ne bağlı olan İçerenköy Mahallesi üzerindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda; saldırganın yakını tarafından eczanenin olaydan bir saat önce telefonla arandığı, eczanenin adresinin söz konusu kişiye tarif edildiği, saldırganın da eczaneye gelerek yapılan adres tarifine tepki gösterdiği için olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Saldırgan "Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret ve Mala Zarar Vermek" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM 2022 YKS soruları ve cevap anahtarı SON DAKİKA açıklandı! İşte (TYT-AYT-YDT) YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 kesinleşiyor! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey '40 yıldır Ege'yi takip ediyorum' dedi ve ekledi: Türkiye haklı
Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? | EYT SON DURUM VE GELİŞMELER
SON DAKİKA: Asgari ücret için belirleyici olacak: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi açıklandı
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NETLEŞİYOR: "Maaşlar 5000 TL'yi aşacak!" Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM ile yayında! Türkçe, Matematik, Tarih, Edebiyat AYT ve TYT soruları ile YKS sınav soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı mı?
Son dakika | Türkiye'den Yunan tahrikine tarihe geçecek ayar: Yunan Bakana üstçavuşumuz cevap verdi
SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? AK Parti düzenlemeyi Meclis'e sundu! Açıklama geldi...
Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Canlı yayında açıkladı! Müge Anlı kiminle evleniyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eczaneye saldırmıştı: Gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA