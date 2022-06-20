Eczaneye saldırmıştı: Gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Kasten Yaralama" soruşturması Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Eczane çalışanlarına yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunan bir kişi; söz konusu iş yerine ait bilgisayara ve koruma standına yumruk atarak zarar verdi.

Bir akrabasına ilaç alarak olay yerinden ayrılan ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.T. (30) isimli saldırgan, Ataşehir İlçesi'ne bağlı olan İçerenköy Mahallesi üzerindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda; saldırganın yakını tarafından eczanenin olaydan bir saat önce telefonla arandığı, eczanenin adresinin söz konusu kişiye tarif edildiği, saldırganın da eczaneye gelerek yapılan adres tarifine tepki gösterdiği için olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Saldırgan "Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret ve Mala Zarar Vermek" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi.