Eczaneyi birbirine katmıştı! 9 yıla kadar hapis talebi

Ataşehir'de 19 Haziran günü yaşanan olayda, iddiaya göre Erdem T.'nin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aramış, bir süre sonra eczanenin adresini annesine yanlış tarif ettiğini savunan Erdem T., eczaneye gelerek eczanede çalışan Ayşenur Ören'e ve diğer çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başlamıştı. Eczane çalışanları ve müşteriler panik yaşarken uyarılara aldırış etmeyen Erdem T., ilaçlarını alarak eczaneden ayrılırken olayın ardından şüpheli adam adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HAKARETLER EDEREK YUMRUK ATMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü şüphelinin annesinin ilaç almak için evden çıktığı ancak eczaneyi bulamadığı için ilaçlarını alamayarak eve geri döndüğü, annesinden durumu öğrenen ve eczacının yanlış yönlendirmesi sebebiyle eczaneyi bulamadığını düşünerek sinirlenen şüphelinin ilaçları almak için eczaneye gittiği, önce müştekiye eczaneyi annesine yanlış tarif ettiğini söyleyerek sözlü olarak tepki gösterdiği, müştekinin şüphelinden üslubuna dikkat etmesini istediği, şüphelinin ise masa üzerinde bulunan plastik cam benzeri yapıya doğru yumruk attığı ve plastik koruyucunun kırıldığı aktarıldı.

KAMERALARA YANSIYAN ÖLÜM TEHDİDİ

Eczane içinde bulunan diğer şahısların şüpheliyi dışarı çıkarmaya çalıştıklarının altı çizilen iddianamede, müştekinin polisi arayacağını söylemesi karşısında şüphelinin 'Bak döverim demiyorum, öldürürüm seni, şu ilacımı verin çok kötü olacak, sakinleştiremiyorum kendimi, ulan bilmiyorsanız ne işiniz var burada, kafanı koparırım senin, bak öyle haberlerde gördüklerine benzemem' diyerek küfür ettiği belirtildi. Kamera kayıtları inceleyen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda da olayın doğrulandığı vurgulandı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin iddianamede yer alan savunmasında, üzerine atılı eylemleri bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini ve pişmanlık yaşadığını söylediği kaydedilirken şüpheli Erdem T.'nin 'Kamu görevlisine alenen hakaret', 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından 9 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Öte yandan, 3359 sayılı Sağlık Hizmetler Temel kanununun 12. Maddesi gereğince şüpheliye verilecek olan hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması talep edildi.