Eda Evli’nin katil itiraf etti: Alkollüydüm, bayıldığını düşündüm!

'EDA İÇİN EŞİMDEN BOŞANDIM'



İfadesinde olay gününü anlatan Şimşek'in, "Eda için eşimden boşandım. Boşandıktan sonra da beni bıraktı. Başkalarıyla gezip tozmaya başladı. Uyarmama rağmen yapmaya devam etti. Beni çok tahrik etti. Olaydan 1 gün önce Eda'nın anne ve babasının yanına gittim. Yemek yiyip çay içtik. Olay akşamı doğum günümdü. Sahile gittik, alkol içtik. Eda, gazinoya gitmek istedi. Saat gece 23.00 sıralarında kendi aracımla gazinoya gittik. Eda bana tahrik edici sözler söyledi. Daha sonra eve gittik. Eve gelince de alkol almaya devam ettik. Eda konuşmalar esnasında hakaretlerine devam etti. Bana vurdu ve bağırmaya başladı. Ben de Eda'ya 2 defa vurdum. Amacım kendisini susturmaktı. Bana iğrenç kelimeler kullandı. Sabaha kadar tartıştık. Çok alkollüydüm. Yumrukla vurduğumu gözünün şiş olduğunu gördüm" dediği belirtildi.