Eda Evli’yi boğarak öldürmüştü: Telefonundan darp fotoğrafları çıktı

'BOYNUNA DOLADIĞIM YAKA İPİNİ YUKARI ÇEKTİM'

Olay gününü anlatan Şimşek, "Olay günü benim doğum günümdü. Eda beni aradı, 'doğum gününde eşinin yanına mı gideceksin' dedi. Ben de çocuğumun yanına gideceğimi söyledim. O da buluşmak istedi. Bekledim, gelmeyince aradım. Nerdesin dedim, 'bir yerdeyim geleceğim, gitme bir yere' dedi. Alkollüydü. Benim başka bir yere gitmemi engelledi. Tekrar aradım. Annesinde olduğunu söyledi. Arabayla gidip, evin arkasından Eda'yı aldım. Gazinoya gitmek istedi. Piraziz'deki bir gazinoya gittik. Orada alkol aldık. Eda'ya kendisini annesine mi, ablasına mı bırakacağım sordum. Annesinin kendisini Bulancak'ta olduğunu bildiğini söyleyerek, benimle kalmak istedi. Eve gittik. Arabada alkol vardı, onları alıp içeri girdik. Oturduk alkol almaya başladık. Benimle birlikte olmak istedi. Ben ilk başta kabul etmedim ancak ısrarına dayanamayarak birlikte olduk" ifadelerini kullandı.

Eda'nın kendisine hakaret ettiğini öne süren Şimşek, "Daha sonra 'sen beni aldatıyorsun, sen erkek misin' diyerek tartışma yaşadık. 'Oğlunun peşine adam taktım' dedi. Ben de küçücük çocuktan ne istiyorsun dedim. 'Ben onları kafaya taktım', diyerek küfür etti. Bu sırada bir kere vurdum. Neresine geldiğini görmedim. Daha sonra sigara içmek için mutfağa gittim. İçeriden ses geldi. Baktım Eda yerdeydi. Ne oldu diye sordum. Bu sırada sobaya çarptığını düşünerek düştüğünü tahmin ettim. Kaldırdım. Şakağında kan vardı. Pansuman yaptım. Daha sonra elini yüzünü yıkamaya götürdüm. Ben yıkarım dedi. Ben de tekrar uyumaya gittim. Yanıma gelip gelmediğini ondan sonra hatırlamıyorum. Sabah oldu. Eda beni ayaklarımda salladı. Kapının çaldığını söyledi. Kapıya gittim. Delikten baktı, polis olduğunu söyledi. Duvara yaslanıp 'ne yaptın sen' dedim. 'Seni kelepçeli görmek istiyorum, seni bitireceğim' dedi. Aç kapıyı dedim. Çocuğun deyince omzuna vurdum. Yüz üstü yere düştü. Susmasını söyledim. Bu sırada kapının arkasında yaka kartının ipini gördüm. Boynuna takıp yukarıya çektim. Sıkıp sıkmadığımı bilmiyorum. Sigara içmeye çıktım. Baktım Eda yaşıyordu. Üstümü giyinip dışarı çıktım. Bu sırada kapının önü kalabalık olduğu için dışarı çıkmaya korktum. Üst kattaki dairenin merdivenine oturup bekledim. Polis gelip beni aldı" diye konuştu.

DARP ETTİKTEN SONRA KENDİNE BAKMAK İSTEDİ

Mahkeme başkanının darp ettikten sonra Eda Evli'nin neden fotoğrafını çektiğini sorması üzerine, "Kendine bakmak istedi. Git aynaya bak dedim. Daha sonra telefonla fotoğrafını görmek istediğini söyledi. Kendi isteği doğrultusunda çektim" ifadelerinde bulundu.

Şimşek, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri ise reddetti.



'KIZIMLA DİNİ NİKAHLI DEĞİLLERDİ'



Eda Evli'nin annesi Dilek Evli, kızının Sinan Şimşek ile görüştüğünü ve kendisini aldattığını öğrenmesi nedeniyle ayrıldığını söyledi. Evli, "Benim kızımla Sinan Şimşek dini nikahlı değildir. Arkadaş olarak görüşüyorlardı. İleriye dönük bir şey olabilir mi diye. Ancak kızımı aldattığı için kızım görüşmemeye başladı. Hatta kızım telefondan engelledi. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Şimşek'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.