Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için istenen ceza belli oldu

24 Eylül gecesi merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi lastik durağı kavşağında meydana gelen kazada, ehliyetsiz Abdülkadir Öz (17) idaresindeki kiralık otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu (45) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada araçtaki Eda Naz Güngör ile arkadaşı Irmak Altuntaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmış, sürücüler de kaza sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
'BİLİRKİŞİ: İKİ SÜRÜCÜDE KUSURLU'
Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporun da, "Abdülkadir Öz'ün geldiği istikamete kavşağa girmeden önce kendisine fasıla kırmızı ışığın yandığı, ayrıca 'dur' işaret levhasının olduğu, buna rağmen kavşağa seyir hızı üzeri giriş yaptığı, dur levhasını ve fasılalı kırmızı ışığı dikkate alıp bekleyip solundan gelen aracın geçmesini beklemesi gerektiği belirtildi. Öz'ün, 'Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş önceliği olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek ve aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak kurallarını ihlal ederek bu kazada hatalı olduğu değerlendirildi.
Bekir Eroğlu'nun ise kendisine yanan sarı fasılalı ışıkta kavşağa seyir hızı üzerinde giriş yaptığı esnada aracın ön kısmı ile kavşak girişinde Abdülkadir Öz idaresindeki otomobil ile çarpıştığı, Bekir Eroğlu'nun 'aracının hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' kuralını ihlal ettiği ve bu nedenle hatalı olduğu belirtildi.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili yürütülen soruşturmada tamamlandı. ÖCumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Abdulkadir Öz hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Abdulkadir Öz'ün kendisine yanan kırmızı fasılalı ışık ve dur levhasına rağmen durmayın kavşakta Bekin Eroğlu idaresindeki otomobile çarptığı, kazana neticesinde bilinçli taksirle Eda Naz ve Irmak Altuntaş'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi.
Öte yandan dosyası ayrılan tutuklu sanık Bekir Eroğlu'da ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kaza kamerada