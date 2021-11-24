Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için istenen ceza belli oldu

'BİLİRKİŞİ: İKİ SÜRÜCÜDE KUSURLU'

Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporun da, "Abdülkadir Öz'ün geldiği istikamete kavşağa girmeden önce kendisine fasıla kırmızı ışığın yandığı, ayrıca 'dur' işaret levhasının olduğu, buna rağmen kavşağa seyir hızı üzeri giriş yaptığı, dur levhasını ve fasılalı kırmızı ışığı dikkate alıp bekleyip solundan gelen aracın geçmesini beklemesi gerektiği belirtildi. Öz'ün, 'Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş önceliği olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek ve aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak kurallarını ihlal ederek bu kazada hatalı olduğu değerlendirildi.

Bekir Eroğlu'nun ise kendisine yanan sarı fasılalı ışıkta kavşağa seyir hızı üzerinde giriş yaptığı esnada aracın ön kısmı ile kavşak girişinde Abdülkadir Öz idaresindeki otomobil ile çarpıştığı, Bekir Eroğlu'nun 'aracının hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' kuralını ihlal ettiği ve bu nedenle hatalı olduğu belirtildi.