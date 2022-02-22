Haberler Yaşam Haberleri Konya'da Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis
Giriş Tarihi: 22.2.2022 17:33 Son Güncelleme: 22.2.2022 18:29

Konya'da Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis

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Konya’da Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis

Konya'da 5 ay önce meydana gelen ve 14 yaşındaki Eda Naz Güngör ile 16 yaşındaki arkadaşı Irmak Altuntaş’ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Abdulkadir Öz (18) ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 5 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

24 Eylül gecesi merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi lastik durağı kavşağında meydana gelen kazada, ehliyetsiz Abdülkadir Öz idaresindeki kiralık otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu (46) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada, Öz idaresindeki araçta bulunan Eda Naz Güngör ile arkadaşı Irmak Altuntaş hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Her iki sürücü de kaza sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

5 YIL HAPİS CEZASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Abdulkadir Öz hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Öz ilk mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bugün görülen son duruşmada ise mahkeme heyeti Abdulkadir Öz'ü 5 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sürücü Bekir Eroğlu'na da 21.200 TL adli para cezası verildi.

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Konya'da Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis
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