Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü yetmedi bir de kusurlu sayıldılar

Geçtiğimiz yıl 24 Eylül gecesi merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi lastik durağı kavşağında meydana gelen kazada, ehliyetsiz Abdulkadir Öz idaresindeki kiralık otomobil, kavşakta Bekir Eroğlu (54) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada Öz idaresindeki araçta bulunan Eda Naz Güngör ile arkadaşı Irmak Altuntaş olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonra tutuklanan her iki sürücüde yargılama aşamasında tahliye edildi.

ÖDÜL GİBİ CEZA

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Abdulkadir Öz'ün 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırdı. Kazada asli kusurlu bulunan Öz'e verilen 9 yıl 4 ay hapis cezası 18 yaşından küçük olması nedeniyle 6 yıl 2 ay 20 güne düşürüldü. Cezasında iyi hal hükümleri de uygulanan Öz 5 yıl 2 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tali kusurlu bulunan Bekir Eroğlu'na verilen 2 yıl 11 ay hapis cezası ise adli para cezasına çevrildi. Eroğlu'na bin 60 gün karşılığı olan 21 bin 100 TL para cezası verilirken, buda 24 eşit taksite bölündü.

HEM ÖLDÜLER HEM DE KUSURLU BULUNDULAR

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda bulunan Adli Tıp Kurumu raporundaki detay pes dedirtti. Raporda, "Sürücü Abdulkadir Öz'ün asli kusurlu, sürücü Bekir Eroğlu'nun tali kusurlu, müteveffalar Eda Naz Güngör ve Irmak Altuntaş'ın ise alt düzeyden tali kusurlu olduğu" belirtildi. Ailelerin itirazı üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı. Ailelerin yeniden itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi.