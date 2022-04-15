Eda Nur’a cinsel saldırıda davasında flaş gelişme! İşte istenilen cezalar

18'ER YIL KADAR CEZA İSTENDİ

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan en az 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.