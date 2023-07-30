Eda öğretmen diş hekimi oldu

Erzincan'da cumhuriyet savcısı olarak görev yapan İrfan Alper'in eşi iki çocuk annesi Eda Alper, 9 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, çocukluk hayali olan diş hekimliği için üniversite sınavına hazırlandı. 2017'de Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan Eda Alper, eşinin tayini nedeniyle ilk yıl eğitimine devam edemedi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne geçiş yapan Eda Alper, 6 yıl süren zorlu sürecin ardından 38 yaşında diş hekimi oldu. Mezuniyet belgesini de hayat arkadaşının elinden alan Eda Alper, "Heyecanla yeni mesleğimi icra edeceğim günü bekliyorum" dedi.