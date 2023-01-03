Eda Taşpınar’a soruşturma

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri bir dönem üzerine çekmeyi başaran Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepkilere neden oldu. Camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, yarı çıplak pozlar verdi. Bu fotoğrafı da "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı. Paylaşıma kısa sürede çığ gibi tepkiler yükseldi.Eda Taşpınar, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu paylaşım sonrası Eda Taşpınar hakkında, Müslümanların ibadethanesine yapılan bu saygısızlık nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Taşpınar, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturulacak.