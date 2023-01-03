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Giriş Tarihi: 3.1.2023 10:04 Son Güncelleme: 3.1.2023 10:04

Eda Taşpınar'a soruşturma

Camide yarı çıplak objektiflere poz veren Eda Taşpınar hakkında Halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatıldı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Eda Taşpınar’a soruşturma

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri bir dönem üzerine çekmeyi başaran Eda Taşpınar'ın son paylaşımı tepkilere neden oldu. Camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, yarı çıplak pozlar verdi. Bu fotoğrafı da "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla paylaştı. Paylaşıma kısa sürede çığ gibi tepkiler yükseldi.Eda Taşpınar, camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu paylaşım sonrası Eda Taşpınar hakkında, Müslümanların ibadethanesine yapılan bu saygısızlık nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Taşpınar, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturulacak.

Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...

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Eda Taşpınar'a soruşturma
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