Eda ve Irmak’ı öldüren sürücü tahliye oldu





15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Abdulkadir Öz hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Abdulkadir Öz'ün kendisine yanan kırmızı fasılalı ışık ve dur levhasına rağmen durmayın kavşakta Bekin Eroğlu idaresindeki otomobile çarptığı, kazana neticesinde bilinçli taksirle Eda Naz ve Irmak Altuntaş'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Öte yandan dosyası ayrılan tutuklu sanık Bekir Eroğlu'da ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.