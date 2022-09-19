Eda’dan güzel haber var

Bursa İnegöl'de oturan Hatice Baytekin'in (30), 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'ya 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konuldu. Aile 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafları için, valilik izni ile yardım kampanyası başlattı. 640 gün sürdürülen kampanya, 4 Ağustos akşamı gereken 1 milyon 800 bin doların toplanması ile sona erdi. Dubai'ye giden küçük kızın tedavisinde 1 ay tamamlandı. Önckeki gün Eda'yı sağlığına kavuşturacak gen tedavisi ilacı uygulandı. Eda'nın fizik tedaviye başladı. DHA