Edanur Demir’in katilinin cezası belli oldu: Çok şükür adalet yerini buldu!

SANIK DÖNMEZ: BEN KASTEN BİR ŞEY YAPMADIM



İlk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Sefa Melih Dönmez'in 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, tutuksuz sanıklar O.A.K. ve B.B.'nin ise sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Mütalaaya karşı savunmasını bugün yapan Sefa Melih Dönmez, "Ben kasten bir şey yapmadım. Bir saniyede gelişen bir olaydı. Kasten yapacak bir hukukum yok. Sevdiğim bir kardeşimdi. Bir husumetim yoktu. Avukatımın beyanlarına katılıyorum. Bu nedenle tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanık O.A.K., "Ben olay tarihinde sanık Sefa'yı Burdur'a götürüp bırakmaktan başka bir eylemim olmadı. Kendisinin cinayet işlediğinden haberim yoktu. Polislerin durdurması üzerine olayı öğrendim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan Sefa Melih Dönmez indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar O.A.K. ve B.B.'ye sanığın kaçmasına yardımcı olmak suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Duruşma sonrası ailesi, Edanur Demir'in fotoğrafıyla adliye önünde açıklama yaptı. Anne Pakize Çiftçi ağlayarak, "Çok şükür adalet yerini buldu. Suçu günahı neydi, hayattan kopardılar?" dedi.



'EN AZINDAN DAHA RAHAT MEZARINA GİDECEĞİM'



Abla Esra Demir ise "İlahi adaletten hiçbir zaman şüphem yoktu. Bu dünyada da adaletin yerini bulması benim için çok iyi bir şey. En azından daha rahat mezarına gideceğim. Mezarındayken daha rahat konuşacağım" diye konuştu.



'DİLERİM İSTİNAFTAN AYNI SONUCU ELDE EDERİZ'



Av. Gizem Kaya, olayın şakalaşma olmadığının baştan beri belli olduğunu söyledi. Kaya, "Adalet yerini buldu ama hiçbir zaman ailenin acısı dinmeyecek. Edanur geri gelmeyecek. Biz istediğimiz sonucu elde ettik. Dilerim istinaftan aynı sonucu elde ederiz" dedi. (DHA)