Edanur’un annesi sorumluların cezalandırılmasını istedi

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda İBB'nin yaptığı kazı çalışmasında oluşan su birikintisine 26 Nisan günü 16.00 sıralarında, 5 yaşındaki Edanur Gezer düştü. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sorumluların tespit edilmesi için bilirkişi raporu istendi. Savcılığın ilk tespitlerine göre kazı alanından İBB sorumlu olduğu belirtildi. Olayın gerçekleştiği alanın yakınındaki piknik örtüsü ve yiyecekler dikkat çekti. Ailenin piknik yaptığı sırada acı olayın gerçekleştiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerde ise parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisi ile dolduğu belirlendi. Olay sonrası çukur toprakla kapatılarak etrafına şeritler çekildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Edanur Gezer'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nurcan Gezer ile Emrah Bodur çiftinin 2 çocuğundan biri olan Edanur Gezer'in Türk vatandaşı olan babasının bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi. Anne Nurcan Gezer, "Buna sebep olanların cezalandırılmasını istiyorum.Oraya piknik yapmaya gitmişler.Çayırlık alanda çukur varmış, içine düşmüş. Güvenlik çukuru biliyormuş. Herhangi bir önlem alınmamış." dedi.