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Giriş Tarihi: 14.5.2022

Edanur’un katiline ağırlaştırılmış müebbet

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Edanur’un katiline ağırlaştırılmış müebbet
Antalya'da kafede çalışan sevgilisi Sıla P. (21) ile tartıştığı sırada garsonlardan Edanur Demir'i (17) tabancayla öldüren Sefa Melih Dönmez'e (22), çocuğa karşı kasten öldürme suçundan indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Cinayete kurban giden kızının fotoğrafını elinden bırakmayan anne Pakize Çiftçi ağlayarak, "Çok şükür adalet yerini buldu. Benim meleğimin suçu günahı neydi, hayattan kopardılar" dedi.
Olay 8 Ocak tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. ile Sefa Melih Dönmez arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanlarına gelen kafe çalışanı Edanur Demir, Sefa Melih Dönmez'in ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Edanur Demir, kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Dönmez, yakalanıp tutuklandı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası sonrası anne Pakize Çiftçi, kızlarına sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Çiftçi, "Çok şükür adalet yerini buldu. Suçu günahı neydi, hayattan kopardılar benim meleğimi. Bu gece rahat uyuyacağım" dedi. Abla Esra Demir ise "İlahi adaletten hiçbir zaman şüphem yoktu. Bu dünyada da adaletin yerini bulması benim için çok iyi bir şey. En azından daha rahat mezarına gideceğim. Mezarındayken daha rahat konuşacağım" diye konuştu.

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Edanur’un katiline ağırlaştırılmış müebbet
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