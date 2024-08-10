Edanur’un ölümüyle ilgili tutuklu kalmadı

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında İBB tarafından yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili soruşturmanın tek tutuklusu da tahliye oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali S., Ağaç A.Ş.'de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilmişti. Şüphelilerden Furkan K. 5 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak tek tutuklu şüpheli Furkan K. da dün Küçükçekmece 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi. Bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olayda tutuklu şüpheli kalmadı.