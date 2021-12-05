Edebiyat öğretmenin sır ölümü

Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Batman'ın Silopi ilçesi Vatan Ortaokulu Edebiyat Öğretmeni Hamza Yılmaz (28) Antalya'da denizde ölü bulundu. Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parktaki vatandaşlar, deniz üstünde kıyafetleriyle birinin hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla beraber parka polisin yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden 100 metre açıkta hareketsiz şekildeki kişiyi bota bota aldı. Kıyıya çıkarılan kişinin görevlilerce yapılan incelemesinde; hayatını kaybettiği tespit edilirken, üzerinden de Hamza Yılmaz adıyla öğretmen kimliği çıktı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

AÇIK UNUTTUĞU MAİLDEN YERİ BULUNMUŞ

Polis, Hamza Yılmaz'ın 14 Kasım'da Batman'daki ailesinin yanından ayrıldığı, 3 Aralık günü Ankara'dan Antalya'ya gidiş için otobüs bileti aldığını açık unuttuğu mailden gören ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Yılmaz'ın Ankara'dan bu sabah saatlerinde otobüsle Antalya'ya geldiği ve gün içinde denizden cesedi ortaya çıktı.

HİÇBİR SORUNU YOKTU

Batman'dan yeğenini cenazesini almaya gelen amca Bayram Yılmaz, yaşananlara inanmak istemediklerin söyledi. Yeğenini hiçbir sorununu bulunmadığını da belirten acılı amca, "Okulunda öğretmenlik yapıyordu. Buraya geldiği gün denizden cesedi çıkıyor. Birisi falezlerin üstünden ittirmişte olabilir, her türlü ihtimalden şüpheleniyoruz. Konun araştırılmasını istiyoruz" dedi. Polis konu ile ilgili araştırma başlattı.