Haberler Yaşam Haberleri Edirne' de sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı
Giriş Tarihi: 15.2.2022 15:20

Edirne' de sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı

DHA
Edirne’ de sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı

Edirne'de sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı, polisin takibi sonucu durdurulan minibüste 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü K.T.K.'ye 14 bin 418 lira para cezası uygulandı.

Edirne kent girişinde jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri 39 MA 0028 plakalı minibüsün sürücüsü K.T.K.'ye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Araç, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan K.T.K.'ye, 10 ayrı maddeden toplam 14 bin 418 lira para cezası uygulandı, araç da trafikten 15 gün süreyle menedildi. Kaçak göçmenler ise jandarma ekiplerine teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
Son dakika haberi: İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem
Son dakika | Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Bugün içinde...
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika... 100 milyonluk kavgada yeni aşama: Sadrazam mirasında düğümü Mitokondri bağı çözecek
Son dakika: ABD Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı!
Son dakika: 12 yıla kadar hapsi isteniyordu! Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Son dakika haberi | Uşak’ta koca dehşeti! Önce eşini öldürdü, sonra kendine sıktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer detaylarını açıkladı! Bugünden itibaren başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne' de sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA