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Giriş Tarihi: 7.7.2022

Edirne esnafına gurbetçi dopingi

Edirne esnafına gurbetçi dopingi

Yaz tatilini ve Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule’den giriş yaptıktan sonra burada yemek yiyor, alışveriş yapıyor

Alışveriş için her gün binlerce Bulgar ve Yunan turistin akın ettiği Edirne'de son günlerde gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Kırkpınar hareketliliğinin ardından da şimdi kentte gurbetçi bereketi yaşanıyor. Yüzü gülen ve işleri hareketlenen kent esnafı, Kurban Bayramı alışverişleri ile de yoğunluk yaşanmasını bekliyor. Memleket hasretiyle yola çıkan Avrupa'da yaşayan Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapıyor. Gurbetçiler, hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de karınlarını doyurmak için kent merkezine iniyor. Kapıkule Sınır kapısından anavatan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra ilk durakları olan Edirne'ye gelen gurbetçi vatandaşlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hediyelik eşyalar alarak baba ocağına dönüyor. Edirne'de bulunan tarihi çarşılarda son günlerde gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor. Sezon itibarıyla yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşların ve yabancı turistlerin Edirne'ye giriş yapmaya başladığını söyleyen tarihi çarşı esnafı Emin Özbostan, piyasalarda hareketlenmenin söz konusu olduğunu ifade etti. Gurbetçilerin gelmeye başladığını söyleyen esnaf İlknur Arı, gurbetçilerin tarihi çarşıları gezerek alışveriş yaptığına değindi. Son zamanlarda Edirne'de özellikle otellerde bir hareketlilik yaşandığını belirten Tarihi Çarşı Esnafı Ahmet Duran, işlerin hareketlendiğini aktardı. İHA

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Edirne esnafına gurbetçi dopingi
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