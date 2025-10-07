Edirne esnafından anlamlı hareket: Kazada yaralanan yaya ıslanmasın diye yaptıkları hareket yürek ısıttı!

Kaza, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Nurgül Çemberli'ye R.Ç. idaresindeki otomobil çarptı. Yere yığılan Çemberli yaralandı, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuvvetli yağışın etkili olduğu anlarda, kazayı gören bölge esnafı, yaralanan Çemberli'nin ıslanmaması için şemsiye getirip, üşümemesi için de üstüne mont örterek başında bekledi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çemberli, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü R.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.