Edirne esnafından anlamlı hareket: Kazada yaralanan yaya ıslanmasın diye yaptıkları hareket yürek ısıttı!

Giriş Tarihi: 7.10.2025 16:18

Edirne’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Nurgül Çemberli (56), yaralandı. Kuvvetli yağışın etkisini sürdürdüğü kentte, çevredeki esnaf, ambulans gelene kadar Çemberli’nin ıslanmaması için şemsiye açıp, üstüne mont örttü.

Kaza, öğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Nurgül Çemberli'ye R.Ç. idaresindeki otomobil çarptı. Yere yığılan Çemberli yaralandı, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuvvetli yağışın etkili olduğu anlarda, kazayı gören bölge esnafı, yaralanan Çemberli'nin ıslanmaması için şemsiye getirip, üşümemesi için de üstüne mont örterek başında bekledi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çemberli, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü R.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

