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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Edirne kırmızısı Togg’a çok yakışır

AA
Edirne kırmızısı Togg’a çok yakışır
Edirneliler, Togg'un renklerinden birinin de Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak anılan Edirne kırmızısı olmasını istiyor.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'nin vizyon projesi yerli ve milli otomobil Togg'un, tüm Türk milletini heyecanlandırdığı gibi kendilerini de heyecanlandırdığını söyledi. Tabakoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına doğru hayata geçirilen projenin, ülkenin birlik ve beraberliğini daha da güçlendireceğini, hem ülke ekonomisine hem de sosyolojik bütünlüğe katkı sağlayacağını dile getirdi. Tabakoğlu, dünyada bir renk ismiyle anılan, özdeşleşen şehir sayısının yok denecek kadar az olduğunu vurgulayarak, "Bir dönem tüm Avrupa'yı peşinden sürükleyen ve şimdi de üniversitemizin gayretleriyle ismiyle müsemma olduğu kente geri dönen ve kent kimliğine kazandırılan Edirne kırmızısını, milli otomobilimiz Togg'un renk skalasında görme isteğimizi, sizler aracılığıyla değerli devlet büyüklerimize iletmek isterim. Eminim ki Edirne kırmızısı Togg'a çok yakışacaktır" diye konuştu.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak da Togg'a Edirne kırmızısının çok yakışacağını söyledi.

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Edirne kırmızısı Togg’a çok yakışır
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