Edirne pazarına bulgar akını

Sınıra yakın şehirlerde yaşayan Bulgarlar, alışveriş için Edirne
'deki Ulus Pazarına akın ediyor. Edirne'de, her Cuma günü kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak adlandırılan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan
vatandaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti. Özellikle sabahın erken saatlerinde yerli halktan daha kalabalık olduğu görülen Bulgaristan vatandaşlarının, giyimden kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alarak arabalarının bagajını tıka basa doldurdukları görüldü.
Bulgaristan'dan Edirne'ye defalarca geldiğini söyleyen Faik Teyfik, Ceylan Sulko ve Pembe Mıhaylova, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'dan çok daha ucuz olduğunu, alışveriş için sürekli burayı tercih ettiklerini söylediler.