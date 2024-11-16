Edirne polisinden kaçakçılara darbe! 15 milyonluk kaçak döviz polise takıldı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışmalarıyla dikkat çeken bir başarıya imza attı. 25 Ekim 2024 tarihinde, ülkeye giriş yapan bir araçtan şüphelenen polis ekipleri, uygulama noktasında aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada, beyan edilmeyen yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

15 MİLYONLUK VURGUN POLİSİN DİKKATİYLE ÖNLENDİ

Kaçak yollarla ülkemizden yurt dışına çıkarılmak istenen dövizlerin toplam değeri 15 milyon 750 bin Türk lirası olarak belirlendi. Edirne polisinin titiz çalışması sayesinde, yasa dışı döviz kaçakçılığı zinciri kırılarak önemli bir kaynağın yurt dışına kaçırılması engellendi.

YABANCI UYRUKLU 4 ŞAHIS GÖZALTINDA

Operasyon sonucunda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Polisin başarılı operasyonu, kaçakçılık suçlarına karşı mücadelenin ne denli etkin şekilde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında güvenlik güçlerine bilgi vermelerinin önemine dikkat çekti.