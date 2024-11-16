Edirne polisinden tütün kaçakçılarına darbe

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla yasa dışı üretim ve satış yapan şüphelilere darbe vurdu. Merkez ve Keşan ilçelerinde 7 şüpheliye ait 9 adrese operasyon düzenledi.

ADRESE OPERASYON, KAÇAK MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda; 29 bin 60 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 103.950 adet boş makaron, 6 adet sigara sarma makinesi, 1 adet sigara paketleme makinesi, 40 kg kıyılmış tütün, 186 adet boş sigara kutusu, 1.090 adet kilitli paketleme poşeti, 28 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Ekiplerin, adreslerde yaptığı detaylı aramalarla yasa dışı tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesi engellendi.

7 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için özveriyle çalışan Edirne polisi, yasa dışı üretim ve dağıtım zincirini kırarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜTÜN KAÇAKÇILIĞINA GEÇİT YOK

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, tütün kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği bu geniş çaplı operasyonla bir kez daha yasadışı faaliyetlere geçit vermeyeceğini kanıtladı.