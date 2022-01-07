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Giriş Tarihi: 7.1.2022 16:55

Edirne ve İstanbul'da sahte içki baskını!

DHA
Edirne ve İstanbul’da sahte içki baskını!

Edirne ve İstanbul’da sıcak saatler yaşandı... Polisin düzenlediği operasyonda sahte içki, etil alkol ve etanol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı...

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne ve İstanbul'da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 106 şişe sahte içki, 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, 100 bilyeli kapak, 1,5 litre aroma verici ve 256 boş içki şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili R.Ç., K.K.T., S.Y. ve Ş.T. gözaltına alındı. K.K.T., S.Y. ve Ş.T. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen R.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece denetimli olarak serbest kaldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aralık ayında kent genelinde yapılan operasyonlarda 847 şişe kaçak ve sahte içki ile 885 litre etik alkol ele geçirildiği bildirildi.

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Edirne ve İstanbul'da sahte içki baskını!
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