Haberler Yaşam Haberleri Edirne ve Kırklareli'nde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:33

Edirne ve Kırklareli'nde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı

AA
Edirne ve Kırklareli’nde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne ve Kırklareli'nde meydana gelen sel ve su baskınlarından 53 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Edirne ili Uzunköprü ilçesi ile Kırklareli genelinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı hatırlatılarak, 112 Acil Çağrı Merkezine Edirne'de 130 ihbarın ulaştığı, Lüleburgaz ilçesinde ise dere taşması nedeniyle bazı evlerde su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan su baskınlarına, 1 AFAD ve 4 itfaiye ekibi, 5 kepçe, 1 vidanjör, 1 kuka, 1 kaza kırım aracı, 1 arama kurtarma aracı, 1 bot ile müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, Atatürk Mahallesi'nde mahsur kalan 35, Küçükdanişment Köyü'nde 6, Uzunköprü ilçesi merkezde 11, Çöpköy'de ise bir araçta mahsur kalan 1 vatandaşın kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Ömerbey köyünde mahsur kalan 10 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvanın iş makineleri ile güvenli bölgelere taşındığı ifade edildi.

Kırklareli'nde AFAD eş güdümünde, sağlık, itfaiye, belediye, jandarma ve emniyet birimleri çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yağışların etkili olduğu Lüleburgaz'da Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eş güdümünde gerekli tahliye ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Yerli aşı TURKOVAC'da peş peşe son dakika gelişmeleri: Çok ciddi bir sonuç
SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar çıktı! Aileden ilk açıklama geldi...
SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristler ÇNRA'larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...
SON DAKİKA | Keskin ve dar virajlar tarih oluyor! Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak tünel açılıyor
Son dakika: Esenyurt'ta 18 katlı rezidansta yangın! Mahsur kalanlar var
SON DAKİKA | Merkez Bankası 2022'nin yol haritasını belirledi! İşte para ve kur politikası raporu
SON DAKİKA: Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme! Başak Cengiz'i öldüren cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu
Ünlü çiftin başı belada! Takıntılı alacaklı tatilde bile nefes aldırmadı
Dün yoğun bakımda uyandırılmıştı! Asiye Ateş'ten sevindiren haber geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne ve Kırklareli'nde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 53 kişi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA