Edirne ve Mersin’den yurda kaçak sokulmak istenilen 87 adet otomobil yakalandı

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri yaptıkları operasyonla şüphe üzerine ülkeye giriş yapmak isteyen tırlarda yaptığı aramalarda farklı yük olarak beyan edilen 15 elektrikli araç ele geçirildi. Mersin gümrüğünde ise farklı tarihlerde yapılan aramalarda 72 adet elektrikli otomobil yakalandı.

Ele geçirilen otomobillerin parçalanıp şase numarası değiştirilerek ülkede satışı yapılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yaptığı açıklamada ise, "Olayla ilgili soruşturmalar Edirne ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor" denildi.