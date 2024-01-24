Edirne’de 109 kilo kokain ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilo kokain ele geçirildi.

ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek. İster ulusal, ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.