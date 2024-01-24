Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de 109 kilo kokain ele geçirildi
Giriş Tarihi: 24.1.2024 16:04

Edirne’de 109 kilo kokain ele geçirildi

Edirne’de, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen “Narkogüç-45” operasyonunda dorsede yapılan aramada 77 paket halimde 109 kilo kokain ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Edirne’de 109 kilo kokain ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 67 paket halinde toplam 109 kilo kokain ele geçirildi.

ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek. İster ulusal, ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

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Edirne’de 109 kilo kokain ele geçirildi
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