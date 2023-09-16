Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 16.9.2023 02:27

Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde iki günde 454 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Edirne’de 454 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Edirne otoban gişelerinde jandarma ekipleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

Durdurulan iki ticari takside Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen tespit edildi.

"İnsan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan taksi sürücülerine 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

Jandarma ve sınır devriyeleri tarafından Edirne ve ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 445 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı
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