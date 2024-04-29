Edirne’de 468 kaçak göçmen yakalandı, 18 insan taciri gözaltına alındı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır köylerde 'göçmen kaçakçılığı ile mücadele' kapsamında geçtiğimiz hafta yaptığı denetimlerde, illegal yollardan sınırı geçmek isteyen 468 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu araç içinde yakalanırken bazıları da nehir üzerinde şişme botlar ile ele geçirildiler. Göçmenlerin içinde yakalandığı, 7 araca el konuldu. Yakalanan 468 kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

18 İNSAN TACİRİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipler yakalanan göçmenlerin kaçışlarını organize eden insan tacirlerinin peşine düştü. Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, göçmenlerin kaçışlarını organize eden 18 organizatörü yakaladı. Yakalanan 18 şüphelinin 'göçmen kaçakçılığı suçundan' sorgusu sürüyor.