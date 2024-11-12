Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de 609 insan taciri yakalandı: Göçmen hareketliliği yüzde 87 düştü
Giriş Tarihi: 12.11.2024 13:40 Son Güncelleme: 12.11.2024 14:24

Edirne’de 609 insan taciri yakalandı: Göçmen hareketliliği yüzde 87 düştü

Edirne’de güvenlik güçleri, 2024 yılı içinde yasadışı yollardan düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize eden 609 insan taciri yakaladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, organizatörlerin yakalanmasıyla birlikte sınır bölgelerinde göçmen hareketliliğinin geçen yıla göre yüzde 87 düştüğünü açıkladı.

Ali Can ZERAY
Edirne’de 609 insan taciri yakalandı: Göçmen hareketliliği yüzde 87 düştü

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki asayiş olaylarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Edirne'yi yasa dışı göç rotasından çıkartmayı hedeflediklerini belirten Sezer, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında göçmen hareketliliğinin azaldığını kaydetti. Sezer, son 10 ayda yasa dışı göçle mücadelede 609 organizatörün yakalandığını belirtti.

10 AYDA 609 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

Göçmen Kaçakçılık noktasında hedef il konumunda olduklarını dile getiren Sezer, "324 kilometre sınır hattı devriye yolunu tamamladıklarını ve elektro optik kuleler ve ilave personellerle beraber bu noktadaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Yasadışı göçü önlemek amacıyla 40 sabit 104 mobil kontrol noktamız var. Son 10 ayda yasa dışı göçle mücadelede 609 organizatör yakaladık. Ayrıca 1329 adette göçmen kaçakçılığına kullanılan araç yakalandı" dedi.

UYUŞTURUCU YAKALAMALARI

Sezer, geçen yıllara kıyasla büyük miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirdiklerini ifade etti ve şöyle devam etti, "Emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin çalışmaları neticesinde 2 ton 190 kilogram esrar, 610 kilo kokain, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 1 milyon 151 bin adet uyuşturucu hap yakaladık. Yakaladığımız kaçak eşyaların 6 milyar 200 milyon piyasa değeri var." diye konuştu.

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Edirne’de 609 insan taciri yakalandı: Göçmen hareketliliği yüzde 87 düştü
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