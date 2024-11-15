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Giriş Tarihi: 15.11.2024 14:41 Son Güncelleme: 15.11.2024 15:15

48 yaşındaki Sema Tohumcular'ın kahreden sonu: Bankta oturduğu sırada...

Edirne’de bir bankta hareketsiz şekilde yatan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Adının Sema Tohumcular (48) olduğu öğrenilen kadının, ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Ali Can ZERAY
48 yaşındaki Sema Tohumcular’ın kahreden sonu: Bankta oturduğu sırada...

Edirne'de Fatih Mahallesi'nde 21'nci sokakta sabah erken saatlerde, parkta bankta bir kadının hareketsiz şekilde yattığını görenler acil servis ekiplerini aradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve sağlık ekipleri, bankta yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Adının Sema Tohumcular olduğu belirtilen kadının şeker ve tansiyon hastası olduğu ifade edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tohumcuların ölümünü şüpheli buldu. Sema Tohumcular'ın cansız bedeni, 'kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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48 yaşındaki Sema Tohumcular'ın kahreden sonu: Bankta oturduğu sırada...
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