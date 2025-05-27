Edirne’de boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda çocuklarını görmek isteyen Berşan Aksak, 5 yıllık eşiyle boşanma süreci devam ederken Petek Aksak'la buluşmak istedi. Yanına kızları Eflin'i (4) alan Petek Aksak, eşinin talebi üzerine önce çocuğunu evine bıraktı. İkili daha sonra Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki hatıra ormanında buluştu. İddiaya göre çıkan tartışma sırasında Berşan Aksak yanında taşıdığı tabancayla üç el ateş ederek genç kadını öldürdü. Olay yerinden kaçan Aksak kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

DAVADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmaya, hayatını kaybeden Petek Aksak'ın ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Petek'in annesi Pınar Otçu, sanığın yıllardır kızına şiddet uyguladığını belirterek, "Kızım bunu hak etmedi. Bu dünyada adalet istiyoruz" dedi. Aile avukatı Hakan Yalçıntuğ ise, sanığın duruşmaya kravatla gelmesinin "iyi hal" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

MAHKEMEDEN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Sanık Berşan Aksak, savunmasında "Kızımı göremiyorum, onun kokusuna hasretim. Cezaevinde gençliğim geçiyor" dedi. Mahkeme heyeti, Aksak hakkında iyi hal indirimi uygulamasa da oy çokluğuyla "haksız tahrik" indirimi yaptı ve sanığı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AİLE İTİRAZ EDECEK

Kararın ardından konuşan anne Pınar Otçu, verilen cezayı yetersiz bulduklarını belirterek "Kızım ömür boyu mezarda yatarken o 24 yıl mı alacak? Mücadelemiz sürecek, dosyayı istinafa taşıyacağız" dedi. Baba Hakkı Otçu ise "Canımız yandı, bu ceza yaramıza merhem olmadı" sözleriyle tepki gösterdi.