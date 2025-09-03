Edirne’de durdurulan otomobilde 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin Bulgaristan sınırına doğru hareket ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, sıkı denetimlerin yapıldığı Çöpköy Kavşağı'nda önlem aldı. Polis tarafından durdurulan E.I. yönetimindeki otomobilde yapılan kontrolde, aranan kişilerin bulunduğu belirlendi.

ORDUDAN İHRAÇ EDİLDİLER

Araçta bulunanların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen ve haklarında açılan davaların istinaf aşamasında olduğu öğrenilen F.T., A.G. ve R.Ö. olduğu tespit edildi. Üç şüphelinin örgüt içindeki faaliyetleri nedeniyle daha önce mesleklerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN GEÇMİŞİ KABARIK ÇIKTI

Otomobilin sürücüsü E.I.'nın ise 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan daha önce kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, şüphelilerin yurt dışına kaçış planını organize edenin E.I. olduğunu değerlendiriyor.

SINIR HATTINDA SIKI DENETİM

Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır ili olan Edirne, özellikle FETÖ, PKK ve farklı suç örgütü üyelerinin kaçış güzergâhında öne çıkıyor. Güvenlik güçleri, yıl boyunca hem kara sınır kapılarında hem de Meriç Nehri boyunca yasa dışı geçişlere karşı yoğun tedbirler alıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.