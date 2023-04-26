Edirne’de erken uyarı sistemiyle üzüm bağlarındaki hastalıklar önceden belirlenecek

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte en çok üzüm bağlarının bulunduğu Uzunköprü'nün Yeniköy Mahallesi'nde iklim şartlarına bağlı ortaya çıkabilecek hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesi ve doğru zirai mücadelenin yapılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında İl Özel İdaresinin finansman desteğiyle Yeniköy'de üzüm bağlarının bulunduğu bölgeye tahmin uyarı sistemi kuruldu.