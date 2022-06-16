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Giriş Tarihi: 17.6.2022

Edirne’de esnafa ‘fiyat tarifesine uyun’ çağrısı

Edirne’de esnafa ‘fiyat tarifesine uyun’ çağrısı
YAZ sezonunun başlamasıyla birlikte Edirne hareketli günler yaşamaya başladı. Festivaller ve etkinliklerin dolu dolu yaşandığı kente turist akını yaşanırken, gurbetçilerin de gelmeye başlamasıyla hareketlilik arttı. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, esnafa fiyat tarifesi konusunda dikkatli davranmaları çağrısında bulundu. Fiyat tarifelerini görünür bir yere asmaları, tarife ve gramajlara uymaları yönünde çağrıda bulunan Zıpkınkurt, turistlerin ve gurbetçilerin daha güvenli alışveriş yaparak iyi hizmet alabilmeleri için bunlara özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. İHA

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Edirne’de esnafa ‘fiyat tarifesine uyun’ çağrısı
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