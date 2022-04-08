Edirne’de inanılmaz olay: O çift yine aynı suçtan yakalandı

İspat Cami Mahallesi'ndeki Tahta Cami'nin tuvaletinin kapılarının tokmak ve kilit gibi demir parçaları G.K. isimli kadın ile T.S. tarafından çalındı. Polis, Paşayiğit Caddesi'nde durumundan şüphelendiği G.K. ve T.S.'yi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyete götürülen G.K. ve T.S.'nin, daha önce de el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesindeki merdiven altından 2 kamp sandalyesi ile masa çalan 4 Nisan'da da serbest bırakılan şüpheliler olduğu belirlendi.