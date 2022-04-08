Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de inanılmaz olay: O çift yine aynı suçtan yakalandı
Giriş Tarihi: 8.4.2022 14:21 Son Güncelleme: 8.4.2022 14:22

Edirne'de inanılmaz olay: O çift yine aynı suçtan yakalandı

DHA
Edirne’de inanılmaz olay: O çift yine aynı suçtan yakalandı

Edirne Keşan'da el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesinde, merdiven altında kamp sandalyeleri ile masa çalan biri kadın 2 kişi, bu kez de cami tuvaletinin kapı kilitleriyle tokmaklarını çaldı. Şüpheliler yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İspat Cami Mahallesi'ndeki Tahta Cami'nin tuvaletinin kapılarının tokmak ve kilit gibi demir parçaları G.K. isimli kadın ile T.S. tarafından çalındı. Polis, Paşayiğit Caddesi'nde durumundan şüphelendiği G.K. ve T.S.'yi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen G.K. ve T.S.'nin, daha önce de el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesindeki merdiven altından 2 kamp sandalyesi ile masa çalan 4 Nisan'da da serbest bırakılan şüpheliler olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K., savcılıkça serbest bırakılırken, T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de inanılmaz olay: O çift yine aynı suçtan yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA