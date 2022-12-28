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Giriş Tarihi: 28.12.2022 14:07

Edirne'de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk annesini sırtından bıçakladı!

Edirne'de Keşan ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. F.K. (16) adlı erkek çocuğu, tartıştığı annesi Banu K.'yi (32) sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı...

DHA
Edirne’de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk annesini sırtından bıçakladı!

Olay, dün akşam Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. F.K. adlı erkek çocuğu, evde annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. F.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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Edirne'de korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk annesini sırtından bıçakladı!
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