Edirne’de köy kahvehanesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin İpsala İlçesine bağlı Kumdere köyünde aralarında husumet bulunan Recep T. tarafından köy Muhtarı 50 yaşındaki Hüseyin Karatapan ve amcası 64 yaşındaki Hidayet Karatapan köy kahvehanesinde tüfekle başlarından vurularak öldürüldü. Edirne'nin İpsala ilçesinde Kumdere köyünde akşam saatlerinde köy kahvehanesinde yaşandı.

İddiaya göre cinayet zanlısı Recep T. aralarında daha önce husumet bulunan köy muhtarı Hüseyin Karatapan ve amcası Hidayet Karatapan ile tartıştı. Köy sakinlerinin tartışmayı ayırmaya çalışmasına rağmen Recep T. elinde bulunan tüfek ile ateş ederek köy muhtarı Hüseyin Karatapan ve kahvehane işletmecisi amcası Hidayet Karatapan'ı başlarından vurdu.

Olay esnasında tüfekten çıkan saçmalardan köy kahvenesinde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Köy kahvehanesine yaptığı silahlı saldırı sonrası inayet şüphelisi Recep T. olay yerinden kaçtı.

Kumdere sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasın başlarından vurulan Hüseyin Karatapan ve amcası Hidayet Karatapan'ın olay yerinden hayatlarını kaybettiği belirtildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ise İpsala Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler Cinayet şüphelisi Recep T. yakalanması için çalışma başlattı.