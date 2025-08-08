Edirne’de lağım suları caddeyi bastı

Edirne'nin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi, altyapıdaki arıza nedeniyle lağım sularına teslim oldu. Arızanın ardından caddeye yayılan kötü koku, vatandaşlar ve turistlerin tepkisini çekti. Edirne'de alışveriş ve turistik hareketliliğin yoğun yaşandığı Saraçlar Caddesi'nde, altyapı hattında meydana gelen sorun kanalizasyon taşkınına yol açtı. Caddeye akan lağım suyu hem çevre kirliliğine neden oldu hem de bölgede ağır bir koku oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, lağım akışını durdurmak için müdahalede bulundu.