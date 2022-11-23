Edirne’de mahalleyi su bastı, muhtar CHP’li belediyeye böyle isyan etti

Son yağışlardan en çok etkilenen mahallelerden birisi de Umurbey Mahallesi oldu. Yolların göle döndüğü mahallede yaşanan olumsuzlar nedeniyle mahallenin muhtarı Turhan Özgünden sosyal medyada CHP'li belediyeye isyan etti. Muhtar Özgünden çektiği videoda "Her yağmurda aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu yetkililer bunu duymuyor. Bir Allah'ın kulu aramıyor, bir şey söylemiyor, kulak asmıyor. Delirmemek elde değil. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. Muhtar, isyan ettiği videoyu sosyal medya hesabında yayınladı.