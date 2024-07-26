Edirne’de mesaj yüzünden kadın cinayeti işlendi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve maden ocağında kamyon şoförlüğü yapan Uğur Tarak (35) ile eşi Cansu Tarak (32) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından U.Tarak, eşi Cansu Tarak'ı 17 bıçak darbesiyle karnından ve kollarından bıçaklayarak öldürdü. Uğur Tarak'ın eşini öldürmeden dakikalar önce sosyal medya hesabından sitemkar paylaşım yaptığı görüldü.

İddaya göre Uğur Tarak ile üç çocuk annesi Cansu Tarak arasında geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşandığı ve cinayetten bir ay önce boşanma aşamasına geldikleri kaydedildi. Boşanma davasından vazgeçip Cansu Tarak'ın çocukları için evine döndüğü ve bu sırada Uğur Tarak'ın eşinin telefonuna gelen bir mesajı gördüğü ve tartışma yaşadıkları kaydedildi. Eşinin de rastgele bir mesaj olduğunu karşılıklı yazışma olmadığını tanımadığını belirtmesi üzerine ikna olduğu fakat aynı akşam saatlerinde cinayetten 30 dakika önce sosyal medya hesabından bir sitem paylaşımı yapıp saat 17.00'da da eşini karnından ve kollarından olmak üzere 17 yerinden bıçakladığı belirtildi.

CİNAYETTEN 30 DAKİKA ÖNCE SOSYAL MEDYA HESABINDAN EŞİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

U.T.'nin olaydan 30 dakika önce sosyal medya hesabından, "Bu hayat yolunda benim yoldaşımdın ele döndün. Her derdimi paylaştığım sırdaşımdın ele döndün. Ömrümü yesin yüreğiyle karşıma çıkan, gönlümü aşk ile yakan ateşimdin küle döndün. Ne vefasız ile ne vicdansız ile ne merhametsiz ile işim olmaz'' şeklinde bir paylaşımda bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Uğur Tarak, gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAKINLARI CENAZEYİ ADLİ TIPTAN ALDI

Eşi tarafından canice 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Cansu Tarak'ın Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazesi yakınları tarafından alındı. Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu morguna gelen eniştesi Zihni Çilingir. "Cansu Tarak'ın mutlu bir evliliği vardı. Fakat son yıllarda bir anlaşmazlık ve geçimsizlik yüzünden eşi ile tartışma yaşadılar. Cinayetten bir ay önce Uğur Tarak boşanma davası açmıştı. Sonra çocukları için bir ay sonra boşanmaktan vazgeçip Cansu evine dönmüştü. Cansu eve döndükten sonra Uğur Tarak eşinin cep telefonunda bir mesaj görüyor ve tartışma yaşıyorlar. Ama telefonda karşılıklı mesajlaşma olmadığı için olay yatışıyor. Ama Uğur bunu kafaya taktığı için tartışma başlatıp cinayetten önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptıktan sonra cinayet işliyor. Cansu tanımadığı bir insanın attığı mesaj yüzünden canından oldu" dedi.

Cansu Tarak'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Edirne Uzunköprü'ye götürüldü.