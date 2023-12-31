Edirne’de organize suç örgütü üyesi tutuklandı

Alınan bilgilere göre, zorla arabaya bindirip götürdükleri çiftlikte kollarını ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbedip ardından araban attıkları iddiasıyla hakkında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan organize suç örgütü üyesi M.D., gece saat 01.00 sıralarında bir gece kulübünde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Evraklarının hazırlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.