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Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:47 Son Güncelleme: 31.12.2023 16:55

Edirne’de organize suç örgütü üyesi tutuklandı

Edirne’de bir gece kulübünde yakalanan 14 yıl hapis cezası bulunan organize suç örgütü üyesi tutuklandı.

İHA
Edirne’de organize suç örgütü üyesi tutuklandı
Alınan bilgilere göre, zorla arabaya bindirip götürdükleri çiftlikte kollarını ve ayaklarını bağladıkları kişiyi darbedip ardından araban attıkları iddiasıyla hakkında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan organize suç örgütü üyesi M.D., gece saat 01.00 sıralarında bir gece kulübünde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Evraklarının hazırlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edirne’de organize suç örgütü üyesi tutuklandı
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