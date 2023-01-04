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Giriş Tarihi: 4.1.2023 11:24 Son Güncelleme: 4.1.2023 11:34

Edirne’de sis nedeniyle araç köprüden uçtu: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Edirne’de sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Edirne – Süloğlu yolu Demirhanlı köprüsünden uçtu. Araçta bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

UMUT IŞIK
Edirne’de sis nedeniyle araç köprüden uçtu: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Edirne'de dün akşam saatlerinde Edirne-Süloğlu arasında bulunan Demirhanlı köyü köprüsü istikametine giden Mehmet İşlek idaresindeki araç yoğun sis nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Araç köprüden uçarak şarampole yuvarlandı.

Mehmet İşlek hâkimiyetindeki araçta eşi, 2 çocuğu ve Edirne merkezden kurstan alıp köye götüreceği komşusunun çocuğu da bulunuyordu. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Mehmet İşlek, eşi ve 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan yaralılar AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde acil sağlık ekipleri tarafından yapılarak Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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Edirne’de sis nedeniyle araç köprüden uçtu: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
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