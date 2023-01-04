Edirne’de sis nedeniyle araç köprüden uçtu: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Mehmet İşlek hâkimiyetindeki araçta eşi, 2 çocuğu ve Edirne merkezden kurstan alıp köye götüreceği komşusunun çocuğu da bulunuyordu. Kazanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Mehmet İşlek, eşi ve 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle ters dönen araçta sıkışan yaralılar AFAD ve İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı.