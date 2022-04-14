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Giriş Tarihi: 14.4.2022 14:23

Edirne'de tarlaya dökülen ziftin temizlenmesinde sona gelindi

DHA
Edirne’de tarlaya dökülen ziftin temizlenmesinde sona gelindi

Edirne’de asfalt şantiyesinde havuz duvarının patlaması sonucu yaklaşık 10 dönüm alana yayılan 'bitüm' adı verilen tonlarca ziftin temizlenmesinde sona gelindi. Tutulan gündelik işçiler, tarlalarda kalan küçük zift parçalarını elleriyle temizliyor.

Merkeze bağlı Hasanağa köyü yakınlarındaki asfalt şantiyesinin 5 bin tonluk fuel oil havuzunun duvarında 6 Nisan günü çökme oldu. Havuzdan sızan 'bitüm' adı verilen 1500 ton zift, çevreye yayıldı. Yaklaşık 2 kilometre dere yatağından ilerleyen zift, ekili arazilerde zarara yol açtı. İş makineleri ile yapılan çalışmayla sızıntı durduruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturması kapsamında ÇED raporunun olmadığı tespit edilen tesisin faaliyetleri durduruldu.

GÜNDELİK İŞÇİLER DE TEMİZLİĞE KATILDI

Bölgeye yayılan ziftin temizlenmesi için 7 Nisan günü çalışma başlatıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman ara verilen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalara kepçe ve kamyonların yanı sıra gündelik işçiler de katılıyor. İşçiler, tarım alanlarında kalan küçük zift parçalarını elleri ile topluyor. Çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de çalışmaları devam ediyor. Bölgeden alınan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderilen numunelerin incelenmesi sürüyor.

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Edirne'de tarlaya dökülen ziftin temizlenmesinde sona gelindi
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